Anitta foi criticada após fazer um pedido inusitado durante uma entrevista a um programa internacional. Em conversa com Caleb Pressley, a cantora falou da necessidade de usar perfumes íntimos e sugeriu sentir o cheiro do ânus do apresentador para comprovar a opinião.

"Tenho um perfume íntimo. Os dois lados da bunda passam o dia inteiro assim [em atrito], suam e no fim do dia deixa um cheiro de bunda. Se você for ao banheiro agora e fazer isso [passar a mão no ânus e sentir o cheiro], vai cheirar bunda", afirmou a brasileira no bate-papo, gesticulando a ação de sentir o próprio cheiro com a mão.





"Fale por você mesma", rebateu Caleb. "Vai lá fazer isso para nós cheirarmos, vai cheirar ruim", pediu Anitta. "Quer cheirar minha bunda?", ainda questionou o apresentador. "Vou te mostrar que vai cheirar", reforçou a artista. Pressley então saiu do ambiente e ofereceu a mão à convidada ao retornar.

Anitta deu gritos após sentir o cheiro da mão do apresentador. A atitude não foi bem-recebida entre internautas. "Que nojo", comentou um perfil no Twitter. "Que vergonha alheia", pontuou outro. "Bizarro, desnecessária", avaliou mais um.

Outras pessoas saíram em defesa da cantora e explicaram que o programa internacional é de comédia. "Lembrando que esse podcast é comédia. Se vocês forem vê o canal, tem vários outros vídeos com artistas bem conhecidos fazendo coisas bem inusitadas, então não sejam hipócritas", comentou um usuário.





