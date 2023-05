Reprodução/Instagram - 21.05.2023 Gisele Bündchen e Ivete Sangalo posaram juntas em baile de gala nos EUA





Gisele Bündchen e Ivete Sangalo posaram juntas neste sábado (20), durante um baile de gala em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. O evento beneficente foi organizado pela modelo e teve a cantora como atração musical.

A bailarina Ingrid Silva comandou a apresentação da cerimônia, que buscava arrecadar fundos para a BrazilFoundation, organização que promove a filantropia sustentável no Brasil. "Estou em Miami a caminho da festa do amor e do bem: Gisele me fez o convite para cantar e com muito carinho aceitei, especialmente por ser uma noite tão importante", afirmou Ivete antes de chegar no evento.





A artista escolheu um look vermelho para posar com a anfitriã e trocou o visual por um vestido preto, para a apresentação. Já a modelo escolheu uma peça branca da estilista britânica Stella McCartney, que já havia usado em 2019, durante outro Gala do Instituto do Meio Ambiente e de Sustentabilidade da Universidade da Califórnia.

"Foi tudo lindo! Uma alegria estar com você nessa noite de amor e consciência. Parabéns a todos da organização, equipe, voluntários e todos que colaboraram no leilão", escreveu Sangalo em uma publicação, que aparece posando com Bündchen. Confira abaixo o clique e mais registros do baile:





📹 sweetgardencreators pic.twitter.com/rgBTwjYzKi — Gisele Bündchen Daily ⭐️ (@giseledaily) May 21, 2023





📸 rachelomaia via Instagram pic.twitter.com/athV6sFgPG — Gisele Bündchen Daily ⭐️ (@giseledaily) May 21, 2023





📹 brancorodrigo via Instagram Stories pic.twitter.com/mrQZYSU8r0 — Gisele Bündchen Daily ⭐️ (@giseledaily) May 21, 2023





