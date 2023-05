Reprodução/PlayPlus - 07.10.2022 Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque





O elenco de "A Fazenda 14" segue entregando treta. Após Deolane Bezerra processar o site de pesquisas Google por ser associada ao apelido de "bafuda", Deborah Albuquerque - que apelidou Deolane - ironizou a ação da advogada.



Em contato exclusivo com a coluna, Deborah Albuquerque garante que não se arrepende de ter "batizado" Deolane em rede nacional durante o reality e acha que é pouco diante do que a advogada apresentou no reality show da Record TV no fim de 2022.





"Estou vendo muitas manifestações, eu não tinha me manifestado porque eu não quero meu nome relacionado ao dela, prejudica a minha imagem. Parece até piada a pessoa querer processar o Google, é um tipo de censura à internet. Bafuda é um sinônimo de mau hálito, que é uma coisa leve, justamente para uma pessoa que usou adjetivos tão pesados contra mim, como 'p*t*nha barata' e falou da minha mãe. Se for para falar de psicológico, as pessoas que tiveram as famílias envolvidas deviam estar muito mais abaladas do que por um apelido que chega até a ser juvenil", ponderou Deborah Albuquerque.

6 meses atrás Deborah Albuquerque proclamava em TV aberta “HASTAG BAFUDA”. Hoje descobrimos que Deolane processava Google por seu nome aparecer ao pesquisar a palavra “Bafuda” no site kkkkkk pic.twitter.com/ApoJJeGXgG — lilas 🌸 Comentadora de A Grande Conquista (@iamlillas) May 19, 2023





Ao digitar "bafuda" no Google, automaticamente o internauta vê a foto de Deolane Bezerra, com a possibilidade de conhecer a carreira da ex-A Fazenda. Deolane não gostou da associação e entrou com um processo contra a plataforma, para que o nome seja desvinculado do apelido com urgência. Mas Deborah Albuquerque garante que Deolane tem "bafo", o mau hálito.

"Nunca vou me arrepender de ter feito uma piada com algo que é real. Eu fui muito agredida, massacrada, os apelidos que colocaram em mim eram pesados, mas não condiziam com a minha pessoa. Tentar destruir um casamento de 10 anos como ela [Deolane] fez, não rola. Ela não emplacou apelido em cima de mim porque era mentira. E eu coloquei porque é verdade. Ela sabe que tem. Não me arrependo de nada, faria tudo de novo, e, quando pega, é porque é verdade", completou Deborah.

Na Justiça, o pedido de Deolane foi recusado, pois o juiz alegou que a vida da advogada foi exposta no reality da Record. "A autora, que livremente optou por participar de reality show com ampla exposição de sua vida privada, acabou por se envolver em polêmica dentro do programa, onde o tema de seu suposto mau hálito foi objeto de discórdia, o que estaria maculando a sua imagem e reputação. A temática extrapolou os limites do referido programa e deu ensejo a uma série de matérias e divulgações na rede mundial de computadores, tendo o réu apenas direcionado a busca de seu site para tais resultados", diz a decisão do juiz Bruno Straforini.

eu fui pesquisar pra ver se aparecia mesmo KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/wjY9bK7tun — bea (@realityever) May 19, 2023





Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra travaram brigas marcantes em "A Fazenda 14". A advogada até ameaçou Deborah de agressão, além de ofender os familiares da modelo. Deborah foi eliminada do programa antes de Deolane, que saiu de "A Fazenda" após uma manifestação da família na porta da sede do reality, em Itapecerica da Serra.