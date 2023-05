Reprodução/Instagram - 20.05.2023 Cauã Reymond comemorou aniversário em cachoeira com filha, Sofia





Cauã Reymond completa 43 anos neste sábado (20) e decidiu celebrar a data com um banho de cachoeira na companhia da filha, Sofia. Após mostrar que ganhou um bolo no café da manhã, o ator compartilhou registros dos momentos na natureza.

"Alguém me perguntou o que eu queria fazer no dia do meu aniversário. Ela não gosta muito, mas veio na cachoeira com o papai", afirmou nos stories do Instagram, enquanto mostrava os pés dele e da filha de 10 anos. Sofia é fruto da relação do ator com a ex-esposa, Grazi Massafera.





"Maior amor do mundo", complementou, ao exibir a criança caminhando entre árvores. O protagonista da novela "Terra e Paixão" ainda publicou uma selfie após o banho de cachoeira, mencionando a chegada dos 43 anos.



A postagem reuniu comentários de celebridades o parabenizando. "Felicidades, mano", escreveu o cantor Rodolffo Matthaus. "Saúde, paz e amor", afirmou a apresentadora Astrid Fontenelle. "Felicidades. Que Deus te abençoe sempre", comentou o ator Ary Fontoura.





