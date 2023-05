Reprodução/ Instagram Namorado compra mansão de R$ 10 milhões para Nicole Bahls

O namorado de Nicole Bahls, o empresário Marcelo Viana, comprou uma mansão no Condomínio Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio para a amada. O imóvel custou R$ 10 milhões, tem seis suítes, e era do ex-jogador Donizete, que foi atleta do Vasco e Botafogo.



Segundo ao Jornal Extra, o namorado da ex-peoa, que vive com ela em um sítio, em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, disse para amigos próximos que pretende presentear a namorada com a mansão. Mas antes, Marcelo quer fazer uma reforma na parte externa do imóvel, que tem uma piscina.

Ao Extra, Nicole e Marcelo afirmou que a informção sobre a nova mansão não procede. O veículo disse que o presente era surpresa, por isso a ex-peoa negou que fosse ganhar o imóvel.









