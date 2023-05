Reprodução/ Instagram Luana Piovani lamenta processo de Xamã contra ex e critica músicas

Na manhã desta sexta-feira (19), Luana Piovanni usou as redes sociais para alfinetar o cantor Xamã. A atriz fez críticas ao fato dele ter processado a mãe da filha dele, a proibindo de falar dele publicamente . Ela ainda falou das músicas do cantor e debochou do nome artístico dele.

Piovani comentou sobre mulheres silenciadas por homens de forma judicial."É inacreditável o silenciamento das mulheres em peno século XXI", escreveu ela."Aí Xamã, está preocupado com a sua imagem? O que os fãs vão pensar quando souberem que você não cumpre com as obrigações de pai? Você deveria se preocupar com o que seu filho pensará", completou a atriz.

Em seguida, a ex de Scooby comentou sobre a música "Bandida Sexy" de Xamã. A atriz destacou versos como "Ela pede na boca" e escreveu: 'Linda linda, super respeitosa com o feminino".

A atriz também mostrou o significado de Xamã e afirmou: "Os xamãs estão todos triste pela péssima representatividade".

Vale pontuar que o processo de Xamã veio depois de Renata falar que o cantor é um pai auesente.