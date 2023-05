Reprodução/Instagram - 18.05.2023 Zezé Di Camargo viralizou após voz falhar em show





Zezé Di Camargo virou assunto nas redes sociais após a voz falhar e desafinar durante um show. O vídeo do momento viralizou com o comentário de um internauta, que dizia estar de "luto" pela voz do cantor.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Luto por uma das vozes mais incríveis do nosso sertanejo", afirmou o usuário no vídeo que repercute no Twitter. O conteúdo mostra o artista de 60 anos cantando "Dois Corações e Uma História", mas se deparando com a voz falhando entre as palavras da canção.





"A voz do Zezé Di Camargo está completamente destruída", comentou outra pessoa na rede social. "Anos e anos, debilitou a voz", observou mais uma. "Acho que ele não tinha técnica no canto, mesmo assim saia bonito. Mas a falta de técnica traz consequências", opinou um usuário.

🚨FAMOSOS: Voz de Zezé Di Camargo, da dupla com Luciano, deixa fãs assustados em show. pic.twitter.com/dS0iTQ5JMH — CHOQUEI (@choquei) May 18, 2023





Esta não foi a primeira vez que Zezé repercutiu por desafinar em apresentações. Em março, o sertanejo expressou surpresa por não conseguir cantar uma parte de "Amor, Pra Que Bye Bye?".

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

“Nunca vivi isso na minha vida", lamentou ao tentar alcançar a nota alta da frase "não diga adeus". Relembre o momento:

Voz de Zezé di Camargo falha durante show e ele não consegue cantar pic.twitter.com/7lWmJWmGRL — Sertanejo Atualizado (@stnjatualizado) March 19, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.