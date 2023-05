Reprodução Funcionário de Péricles é espancado até a morte e cantor se manifesta

Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Civil de Mauá prendeu um homem suspeito de agressão a Eduardo Wagner de Oliveira Santos, de 42 anos, no último domingo (14).

O iluminador de palco e compositor de Péricles, morreu na segunda-feira (14) , no hospital, após um confusão em um posto de gasolina na Região Metropolitana de São Paulo.





De acordo com a Secretaria se Segurança Pública de São Paulo, o suspeito se entregou após a equipe da unidade realizar ordens para o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dele. Nas buscas, foi localizado e apreendida a roupa que ele usava no dia da agressão, dizia o comunicado da SSP.

Segundo o órgão, o membro da equipe do cantor foi agredido por volta da meia-noite do domingo. Aparentemente embrigado, ele chegou em um carro Forb/Focus e derrubou algumas caixas de cerveja ao lado da loja de conveniência. Ao sair do veículo, foi agredido com socos por um homem desconhecido.

A causa da morte teria sido traumatismo cranioencefálico.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente