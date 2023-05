Reprodução/Instagram Naldo Benny e Melody surgem juntos nas redes sociais

Naldo Benny e Melody apareceram juntos em um vídeo e deram o que falar nas redes sociais. Entrando em trend do TikTok, os cantores dividiram opinião ao mostrarem o encontro.

"Chris Brown do Brasil e Ariana grande do Brasil", brincou o cantor na legenda da publicação.





Alguns internautas se divertiram com a aparição dos dois. "Os maiores criadores de FIC do Brasil! Esse título é real oficial", disse uma; "Só faltou a Gabi Martins, a nossa Shakira", brincou outro; "O MEN e a TIRA", declarou uma terceira.

Outros seguidores ficaram envergonhados com a dupla. "Passo um leve pano para a Melody pq ela só tem 15 anos (há 10 anos), ainda é uma menina, mas o Naldo, não tem como", disse uma; "Só o Chris Brown para acabar com essa palhaçada", comentou outra; "Chega eu me arrepiei de tanta vergonha alheia", reclamou mais uma.





