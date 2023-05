Reprodução Adriane Galisteu debocha da fala de Roberto Justus: 'Louca do brechó'

A apresentadora da Record, Adriane Galisteu, reagiu nesta quinta-feira (18) aos comentários do ex-marido Roberto Justus. Na última quarta, o empresário teria listado os motivos que fizeram o relacionamento acabar.

Adriane Galisteu notou o acontecido através de páginas sobre famosos no Instagram. Em uma publicação que mencionava as falas de Justus, ela apenas riu e escreveu "eita".

No perfil do Instagram, a apresentadora adicionou um vídeo debochando do comentário do empresário. Na gravação, Galisteu pede para um membro da equipe pegar para ela 'roupas de brechó' e em outro momento o rapaz aparece lhe oferecendo um cigarro."Já parei de fumar há mais de 10 anos", responde, irônica, ao colega.

Na legenda da publicação ela enfatizou: "A louca do Brechó pero ya no fumo…. ('Mas já não fumo' em português) Kkkkk".





No podcast de Luciana Gimenez, o empresário relembrou a paixão com Galisteu.

"Foi aquela coisa fulminante. Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar, porque a gente é muito diferente. Outro dia ela falou uma coisa muito legal, que a gente era muito imaturo. E ela tem toda razão. Eu não era tanto, já tinha 43 anos, mas ela estava no entusiasmo, no auge da carreira, tinha uns 27, 28 anos. Dri gostava de jantar às duas da manhã, eu janto às oito da noite, sou todo caretão, gosto das coisas certinhas. Ela é superdescontraída com as coisas. Eu era muito metódico, muito perfeccionista", relembrou ele.

Roberto Justus também chegou a comparar Galisteu com a atual mulher, a modelo Ana Paula Siebert, com quem tem uma filha.

"Eu e a Paula somos bastante parecidos. Ela é toda patricinha, e eu, Mauricinho. Nós dois gostamos de nos arrumar e manter a casa perfeitinha. Isso é muito legal para você não ter atritos. Quando eu estava com a Galisteu, era totalmente zero. Ela se vestia no brechó. Ela é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou", completou o empresário.