Reprodução/Instagram - 18.05.2023 Alessandra Negrini compartilhou fotos sensuais e ganhou elogios da web





Alessandra Negrini repercutiu nas redes sociais após compartilhar fotos sensuais com os seguidores, nesta quarta-feira (17). Além os elogios deixarem a atriz entre os assuntos mais comentados do Twitter, a publicação também rendeu pedidos para ela criar uma página de conteúdo adulto.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Do que o Brasil precisa, é de um OnlyFans da Alessandra Negrini", afirmou uma pessoa na web. "Se a Alessandra Negrini abre um OnlyFans, a Globo vai à falência", brincou uma pessoa. "Cria um OnlyFans, pelo amor de Deus", pediu mais uma.





Outro usuário ainda ironizou que Negrini "ganharia 10% do PIB brasileiro" se começasse a criar conteúdo adulto. "Se Alessandra Negrini causou nas suas fotos sensuais no Instagram, imagina no OnlyFans?", questionou outro perfil.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Confira abaixo as fotos de Alessandra na íntegra:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.