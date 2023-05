Reprodução/Globo - 17.05.2023 Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack são casados há 20 anos





Rodrigo Fagundes se emocionou ao falar da relação com o marido, Wendell Bendelack. O ator recebeu homenagem do companheiro no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (17) e chorou comentar do casamento de 20 anos, do período em que se "escondia" até a decisão de expor a relação publicamente.

"Hoje é o dia internacional contra a LGBTfobia. Em 1990, a OMS decidiu que a homossexualidade não é doença. Eu tinha 18 anos e achava que era doente, me escondia, tinha medo. Com o Patrick do 'Olha a faca' [Zorra] me libertava de um jeito, por isso talvez tenha feito tanto sucesso, era minha essência. Tinha medo de falar quem sou e muitos passam por isso", pontuou.





Fagundes descreveu Bendelack como o "amor da vida" dele e explicou que resolveu falar do companheiro após o governo de Jair Bolsonaro. "Estamos há 20 anos juntos, é muita coisa. Decidimos falar da gente há pouco tempo, de 2017 para cá. Depois de tudo que passamos nesse ultimo governo, que falava dos homossexuais como se fosse doença, uma coisa horrível. E não é. Falamos: 'Não somos isso que estão vendendo, esse retrocesso'. Agora, mais do que nunca, eu falo", destacou.

Na homenagem a Rodrigo, Wendell fez uma declaração para o marido: "Sou um privilegiado em ter você do meu lado nesses 20 anos, você é uma pessoa iluminada, generosa, companheira, com um bom coração, se preocupa com os outros. A vista é sempre mais bonita contigo, meu amor. Estamos juntos [...] Eu te amo. Vou dizer para o Brasil inteiro nosso segredo, eu te amo".





O companheiro ainda citou a morte da mãe de Fagundes na pandemia, o que o também gerou a emoção do ator no programa matinal. "A arte me salvou de muita coisa, a arte me deu o Wendel [...] Perdi minha mãe na pandemia, em 6 dias, foi uma tragédia, como muita gente passou. Perdi minha mãe que era o tesouro da minha vida. [Preciso] seguir, todo dia que subo no palco. É a primeira vez que subo e ela não está, ela estava sempre comigo. Ao mesmo tempo, se não fizer isso, ela vai ficar muito brava de onde estiver", declarou.

