Yasmin Brunet afastou os rumores de uma possível rivalidade criada com Bruna Griphao por conta do ex-marido, Gabriel Medina. A modelo elogiou a atriz nas redes sociais e colocou um fim aos boatos de que elas brigaram pela ex-BBB ter se envolvido com o surfista após o fim do casamento com Brunet.

"Essa voz + essa letra = [emoji de coração e brilho]", escreveu Yasmin, nos stories do Instagram. A postagem com o elogio foi compartilhada por Bruna e traz um print da nova música da artista, "Queimar".





Os rumores de um desconforto entre as famosas se fortaleceu antes da divulgação do elenco do "BBB 23". Brunet e Griphao apareciam entre os nomes cogitados para integrar o camarote e internautas apontavam em um atrito das duas no reality. No entanto, apenas Bruna integrou a atração e Yasmin disse não ter recebido um convite, apesar de se interessar em uma participação.

Confira abaixo a interação da dupla na íntegra:





