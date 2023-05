Férias no 'BBB'?

A cantora falou da relação com os fãs e citou como os admiradores questionam a exposição dela nas redes sociais. "Sentem muita falta de eu me expor mais, porque estou lá o tempo inteiro. Mas outros fãs preferem, porque acham que é um comportamento de diva internacional que sou. Eles dizem que, quando me exponho muito, fico muito 'sub celebridade'. Eles odeiam, mas eu adoro. Por mim, estava lá no 'Big Brother' passando umas férias", afirmou.