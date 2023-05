Reprodução/Instagram - 17.05.2023 Lua é fruto do relacionamento de Viih Tube e Eliezer





Viih Tube relembrou a gravidez de Lua em uma publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (16). A influenciadora compartilhou fotos na mesma posição antes e depois da gestação, mostrando a bebê na barriga no clique mais recente.

Na foto durante a gravidez, a ex-BBB mostra sapatinhos em cima do barrigão. Já no "depois", Viih está com o mesmo pijama e exibe Lua dormindo no colo. Nos comentários da postagem, ela avaliou a semelhança da filha com Eliezer, pai da bebê.





"Eu sei, está a cara do pai nessa posição. Só nessa posição, deixa eu acreditar nisso", brincou a influenciadora, que já se deparou com mais comentários de internautas apontando a aparência parecida de Lua com o ex-BBB.

Confira abaixo o antes e depois na íntegra:





