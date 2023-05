Reprodução/Instagram - 17.05.2023 Fábio Porchat defendeu Leo Lins de polêmica com justiça





Fábio Porchat defendeu Leo Lins de uma polêmica que repercutiu nas redes sociais. A Justiça derrubou o show de humor do humorista do YouTube, por apresentar piadas consideradas preconceituosas sobre minorias. O apresentador da Globo reprovou a decisão e expressou o incômodo na web.

"Isso aqui é uma vergonha! Inaceitável", escreveu no Twitter, nesta terça-feira (16). O nome de Porchat ficou entre os assuntos mais comentados da rede, entre críticas de internautas pelo posicionamento.

O conteúdo deletado apresentava mais de três milhões de visualizações e trazia piadas da mesma turnê que Lins realiza atualmente pelo país. A decisão judicial justificava que o show, que estava no ar desde 2022, apresentava "conteúdo depreciativo ou humilhante".

Leo Lins expressou a revolta com a resolução nas redes sociais. Entre publicações no Instagram, o humorista aponta "censura" da Justiça. "Este processo tem consequências absurdas. Ha muito mais em jogo. A justificativa para remover meu show de stand-up, pode ser usada basicamente para remover 95% dos especiais de humor", escreveu.









