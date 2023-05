Reprodução / Instagram MC Pipokinha

Após diversas polêmicas, a funkeira MC Pipokinha , teve mais um show cancelado. A apresentação aconteceria no próximo dia 20 de maio, em uma casa noturna em Curitiba. Porém, neste domingo (14), o estabelecimento informou em nota que o evento não irá mais acontecer.

"Tendo em vista os últimos acontecimentos e divergências sobre a composição na apresentação do show, a Shed Curitiba optou pelo cancelamento do show da MC Pipokinha, que seria realizado no sábado dia 20/05", dizia o comunicado divulgado no Instagram. "Certos da compreensão de todos, em breve informaremos qual artista estará na Shed nesse dia", finalizada a nota.

Reprodução/Instagram Comunicado informa cancelamento de show da MC Pipokinha

MC Pipokinha é conhecida por suas músicas com alto teor sexual e se envolveu em polêmicas por debochar do salário de professores e ao ser acusada de relativizar questões como assédio sexual, insinuação a pedofilia e zoofilia .

A própria Polícia Civil do Paraná havia entrado com um pedido na justiça para que a funkeira não tivesse nenhuma apresentação no estado.

O delegado e deputado estadual do Paraná, Tito Barichello (União), usou seu Instagram para comemorar o cancelamento da apresentação: "Aqui no Paraná não, MC Pipokinha!"

Ele continuou: "Show com a MC Pipokinha, previsto para o próximo sábado (20), foi cancelado comunicado foi feito pela casa noturna nas redes sociais no início da tarde deste domingo (14)", escreveu. "Agradeço a todos que ajudaram nessa batalha para não acontecer esse show. Pois aqui no Paraná, prevalece a lei e a ordem!", afirmou.

Em vídeo, ele ainda disse: "Show pornográfico aqui somente em casas de prostituição, lugar de prostituta é em casa de prostituição. Os nossos jovens são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela [Pipokinha] que se apresente em outro local. Tivemos uma reunião com NUCRIA [Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente], conversamos com proprietário da Shed, e é uma vitória. Isso significa prevenção geral; é um recado para todos aqueles que pretendem praticar algum tipo de crime em Curitiba. Nós aqui em, Curitiba somos diferentes."

