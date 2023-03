Foto: Reprodução/Instagram Mc Pipokinha pede desculpas após polêmicas com professores e shows cancelados





A funkeira Mc Pipokinha recorreu às redes sociais para se desculpar após ter debochado dos professores. A cantora teve cerca de sete shows cancelados após a repercussão afirmou em vídeo que havia sido mal interpretada.

"Salve, pessoal! Presta atenção... Primeiramente, queria pedir desculpas a todos vocês e aos professores. Fui mal interpretada pelo o que falei. Se eles se sentiram ofendidos comigo, peço muitas desculpas", deu início a MC.













"Eu estava sofrendo muitos ataques, que não vieram na mídia [não foram expostos], então no calor da emoção eu falei aquilo mesmo. Mas em nenhum momento eu quis ofender os professores. Não foi minha intenção. É isso, família, espero que tenham entendido!", continuou a funkeira.

A polêmica em questão deu início após a cantora publicar um vídeo nas redes sociais respondendo um fã, chamado por ela de "Pipokete", que havia dito à funkeira que discutiu com a professora após ela ter falado mal da funkeira.

"Amor, não briga com sua professora por causa de mim. Ela tem o poder de rodar você, ela tem o poder de te encher de tarefa. Não briga com sua professora por causa de mim. Tadinha dela, já é professora… entendeu? Porque ser professora, olha… tem que amar muito a profissão. Porque ouvir desaforo do filho dos outros, tem que ter nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora", disse a cantora.

"E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada? Professor é humilhado pra c*ralho, só de ser um professor recebe. Não discute com ela não, porque ela pode descontar a raiva em você, mandar você fazer vários trabalhos e te reprovar na prova. Coitada, deixa ela. O meu baile tá 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora às vezes. Precisa estudar muito. Discute com ela, não. Discute, não", completou ela.