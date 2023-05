Reprodução/Instagram - 12.05.2023 Viviane Araújo é mãe de Joaquim





Viviane Araújo está realizando uma reforma no apartamento de cobertura localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atriz mostrou detalhes das mudanças planejadas para o imóvel, onde mora com o marido, Guilherme Militão, e o filho de oito meses, Joaquim.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O espaço amplo vai receber móveis planejados entre muitos itens com tons mais claros e de madeira. A sala de estar contará com um grande sofá branco e objetos com transparência para compor a decoração.





Os bancos para a área do bar exibem detalhes em dourado. Já o banheiro apresenta uma pia dupla e deve trazer um box escuro para compor o ambiente. Confira abaixo mais detalhes:

Reprodução/Instagram - 12.05.2023 Viviane Araújo reforma cobertura no Rio de Janeiro





Reprodução/Instagram - 12.05.2023 Viviane Araújo mostra projeto de reforma da cobertura





+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Viviane já havia se encontrado com a equipe responsável pela reforma geral. "Ansiedade a mil", reagiu ao observar as novidades da casa.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.