Mari Antunes, vocalista do Babado Novo, anunciou a primeira gravidez. A cantora de 36 anos espera o primeiro filho com o marido, Aldo Rebouças, e está na 12ª semana da gestação. A informação foi confirmada pela assessoria da artista ao iG Gente, nesta sexta-feira (12).

O comunicado da equipe expõe que a gravidez foi inesperada, mas uma vontade do casal, que já "vibra pela chegada do novo integrante" da família. Antunes descobriu que esperava o primeiro filho após o Carnaval, antes de embarcar em uma viagem com Aldo pelas Maldivas.





“Foi muito maior do que planejei. Tinha vontade que fosse após o Carnaval, mas foi tudo tão perfeito, conforme a vontade de Deus [...] Apesar de ter sido uma surpresa para nós, acredito que aconteceu no tempo certo, e estamos muito felizes", disse a vocalista do Babado Novo.

A nota ainda informou que o primeiro filho de Mari Antunes deve nascer em novembro deste ano. "A cantora confirmou que estará pronta para puxar o trio elétrico no Carnaval de Salvador em 2024", complementou a equipe.

