Dayanne Feitoza, participante da primeira temporada de "Casamento às Cegas", oficializou um novo relacionamento após o programa da Netflix. O namoro foi confirmado nas redes sociais de Jéssica Valcazara, nova companheira da ex-integrante do reality de casais.

Nas publicações, Dayanne e Jéssica aparecem em momentos de intimidade e curtindo uma viagem pelos Lençóis Maranhenses. "A vida é boa com você", declarou Valcazara. "Que sorte a nossa", respondeu Feitoza.





Em "Casamento às Cegas", Day se envolveu com o consultor financeiro Rodrigo Vaisemberg. A participante disse "não" no altar do reality após Rodrigo fazer comentários íntimos da relação com ela em conversas com outros integrantes do programa.

