Reprodução / Instagram MC Mirella anuncia gravidez do primeiro bebê com Dynho Alves

MC Mirella ganhou um presentão de Dia das Mães nesta quinta-feira (11). A cantora anunciou pelas redes sociais que está grávida do primeiro bebê com o ex-Fazenda Dynho Alves.

“Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado”, escreveu o casal na legenda de um vídeo no Instagram.





Mirella explicou que já estava sentindo sintomas há algum tempo, porém pensou na possibilidade que fosse apenas uma TPM, mas quando notou que estava com a menstruação atrasada resolveu fazer o teste de gravidez para confirmar.

Já Dynho contou a reação quando descobriu a novidade: “Foi um turbilhão de sentimentos: felicidade, medo, ansiedade, amor e gratidão. Não imaginávamos ser mãe e pai agora, nada foi planejado”.





