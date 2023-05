Reprodução/Instagram - 15.04.2023 Gustavo Benedeti e Key Alves terminaram namoro após o 'BBB 23'

Na última quinta-feira (11), a hashtag "Key merece respeito" virou um dos assuntos mais falados no Twitter após a ex-BBB receber ataques de fãs de Gustavo Benedetti. O ex-brother, no entanto, desaprovou os xingamentos e pediu apoio para os seguidores. Os dois viveram um romance no "BBB 23", levaram a relação para fora do reality, mas, logo, terminaram.

Uma conversa no Space, no Twitter, de alguns fãs de Gustavo viralizou. Na conversa, eles disseram que quem for ficar com Key Alves tem que usar preservativo, já que a jogadora de vôlei é quase uma “DST ambulante”. Os fãs da ex-sister, então, pediram respeito a Key na web.

🚨OUÇA: Key Alves é atacada por alguns fãs do Gustavo através de um space: “A mina é quase um DST ambulante.”



Gustavo também saiu em defesa da ex. "Como dito ontem nos stories, (que ainda está no ar) e em vários Spaces, não compactuo e nem aceito ataques a Key e nem a nenhuma mulher, peço do fundo do meu coração o apoio de vocês", escreveu ele no Twitter.

Como dito ontem nos stories, (que ainda está no ar) e em vários Spaces, não compactuo e nem aceito ataques a Key e nem a nenhuma mulher, peço do fundo do meu coração o apoio de vocês 🙏🏻



KEY MERECE RESPEITO — Gustavo Benedeti 🐎 (@benedetigusta) May 11, 2023









