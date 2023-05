Reprodução/ TV Globo Beto Lee compareceu ao velório de Rita Lee no Planetário do Parque Ibirapuera em São Paulo

Nesta quarta-feira (10), acontece o velório da cantora Rita Lee, que morreu na última segunda-feira (8), aos 75 anos, após enfrentar um câncer no pulmão. Família, amigos e fãs foram se despedir de Rita na cerimônia , que acontece no Planetário do Parque Ibirapuera da capital Paulista, lugar adorado pela artista. Beto Lee, filho mais velho da cantora, esteve presente e analisou a relação da mãe com a cidade.





"Eu vejo a relação dela com a cidade como uma certa divida que ela tinha poque são paulo foi toda uma plataforma para ela. Uma base para começar a carreira nos Mutantes e com o Tutti Frutt", disse ele à TV Globo.

Em seguida, Beto afirmou que São Paulo "sempre morou no coração". de Rita Lee.