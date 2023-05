Reprodução Paulo Gustavo e sua mãe, Déa Lucia

Dona Déa, mãe do humorista Paulo Gustavo, esteve do podcast "Quem Pode, Pod", de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, e contou como lida com a perda do filho, que morreu em 2021 após complicações da Covid-19. NA conversa, ela ainda revelou que Paulo deixou um testamento para os pais três anos antes de morrer.

"Quando aconteceu isso tudo, eu falei: 'Vou-me embora. Vou morar perto dos meus netos’. A Juju trabalha no Rio também, com audiovisual. Estou morando num apartamento [no Rio de Janeiro] que ele deixou para mim e para o pai em testamento”, relatou Dona Déa.

Ela, então, explicou que Paulo Gustavo tinha uma preocupação muito grande com os pais: “Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento? É incrível. Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai. O mesmo apartamento...Era pra gente vender e levar um dinheiro", completou ela, aos risos. Dona Déa contou que não mora com o ex-marido: "Vendemos o 'Filho da Mãe', documentário para a Amazon, e eu pude comprar a parte dele [pai de Paulo Gustavo]".

Em seguida, a mãe do humorista falou so sofrimento que passa com a morte do filho "Quando as pessoas me falam que eu tenho força, respondo que não tenho força. Eu tenho fé. A fé é que me ajuda a ficar em pé e no meu trabalho", declarou ela, que participa do Domingão com Huck, na TV Globo, toda semana (...) E meu trabalho não é só no Luciano [Huck]. Mas o trabalho em casa, o fato de eu ir no mercado. Sou a gestora da minha família, vejo meus netos. Eu sofro, estou aqui falando e rindo, mas sofro".





