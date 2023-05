Reprodução/ Globo Zélia Ducan se emociona ao relembrar parceria com Rita Lee

Nesta terça-feira (9), foi anunciada a morte da cantora Rita Lee, que morreu na última segunda-feira (8) aos 75 anos após lutar contra um câncer. F amosos se despediram da artista , como Zélia Ducan que se emocionou ao relembrar histórias com a artista no "Estúdio i", no Globo News.

"Ela me ajudou desde a criança a ser eu. Eu com voz grave, com essa altura, com 16 me descobrindo com uma orientação diferente. Mas eu tinha Rita Lee. No mundo que a Rita Lee me apresentava, cabia todo mundo que era diferente e que não tinha um padrão", disse Zélia emocionada.

Em seguida, ela relembrou de quando foi convidada para particpar dos Mutantes, grupo que Rita Lee fez parte. Ao receber o convite, Zélia ligou para Rita, que disse: "Vai tocar com os manos, você vai se divertir".

A cantora, então, viu uma apresentação que fez com Rita e declarou o amor que tem pelo ícone da música brasileira."No meu porta-retrato tem a Rita. Vocês colocam essa imagem [do shos de Zélia e Rita], eu fico muito comovida, porque foi um momento muito amoroso", disse Zélia.









