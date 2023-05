Reprodução/TV Senado - 09.05.2023 Margareth Menezes se emocionou ao descobrir morte de Rita Lee no Senado





A Ministra da Cultura Margareth Menezes se emocionou ao descobrir a morte de Rita Lee , durante uma audiência pública no Senado, nesta terça-feira (9). A cantora falava à Comissão de Educação quando viu a notícia da morte no celular e começou a chorar.



"Meu Deus", declarou a Ministra, enquanto colegas comunicavam a morte aos presentes na audiência. A senadora Damares Alves sugeriu que a sessão fosse interrompida, mas Margareth pediu um minuto de silêncio e homenageou o ícone da música brasileira.





"A Rita Lee, não é nem uma questão direta de amizade, apesar do reconhecimento, eu estive em alguns poucos momentos com ela. Mas é pelo que ela simboliza para o Brasil, para a música popular brasileira, como uma mulher revolucionária", disse Margareth, que também aplaudiu Rita ao lado dos assessores e parlamentares.

Menezes também aproveitou o momento de homenagem para mencionar ex-deputado federal David Miranda, que morreu nesta terça-feira (9) após passar nove meses internado. "É duro, porque hoje já tivemos o falecimento do deputado David Miranda. Para nós, são perdas de pessoas que têm uma sensibilidade, uma qualidade. E a Rita Lee, especialmente, por tudo que ela representa", pontuou.

"Eu mesma, sinceramente, durante muito tempo na minha vida, na construção da minha vida, além de ser ligada naturalmente na música, também pela referência. A gente vê as coisas que ela construiu, ela e Roberto de Carvalho [marido]. É um momento duro, receber essa notícia", complementou a Ministra da Cultura.





