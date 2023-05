Reprodução Em seu último show, Rita Lee enfrentou policiais e parou na delegacia

A despedida de Rita Lee dos palcos não poderia ter sido do mais do jeitinho dela. Em 2012, a cantora fez o seu último show, em Aracaju, e enfrentou os policiais do local.

Em meio a uma confusão dos fãs com agentes, a artista, que morreu na segunda-feira (8) , interrompeu a apresentação para bater de frente com eles.





"Olha, se a polícia bater, eu vou falar para o Brasil inteiro, denuncio e processo. Isso é força brutal. Vocês não têm o direito de usar a força na ‘meninada’ que não está fazendo nada. Cadê o responsável? Eu quero falar, tenho o direito. Esse show é meu, não é de vocês", começou ela.

Na sequência, a rainha do rock brasileiro foi mais enfática. "Esse show é minha despedida do palco e vocês continuam tendo que guardar as pessoas, não agredir. Seus cachorros – coitados dos cachorros. Cafajestes. Vocês estão fazendo de propósito. Eu sou do tempo da ditadura. Vocês pensam que eu tenho medo?", disparou.

"Vem aqui. Eu sou mulher. Tenho três filhos, uma neta, 64 anos. O que vocês vão fazer? É isso que vocês querem: chamar atenção. [...] Cadê por escrito que vocês têm que fazer isso? [...] O que é isso? Não, eu não vou esperar. Esse show é meu. As pessoas estão me esperando cantar. Não é a gracinha de vocês, seus [efeito sonoro para cobrir palavrões]. Vêm me prender. Agora vêm aqui", enfrentou.

No final da noite, Rita parou na delegacia, enquadrada no crime de "desacato e apologia ao crime ou ao criminoso".

