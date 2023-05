Reprodução/Instagram - 24.02.2023 Rita Lee em foto de 2023 nas redes sociais





Famosos usaram as redes sociais para se despedir de Rita Lee, que morreu aos 75 anos, nesta segunda-feira (8) . A informação da morte foi confirmada pela família da artista, que também informou detalhes sobre a cerimônia do velório aberta ao público .

A apresentadora Xuxa publicou um registro antigo com Rita e declarou: "Te amo". A cantora Pitty afirmou "estar em frangalhos" com a notícia da morte: "A maior nos deixa hoje. Que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre. Meus sentimentos à familia, aos amigos. Brilhará eternamente para mim. Nunca haverá outra Rita Lee. Obrigada por existir".













Maria Rita expressou a emoção ao homenagear o ícone da música brasileira. "Rita… Maria Rita tão 'amigacomadre' de Maria Elis… ou seria Elis Maria? Não lembro, estou muito atordoada. Eu te amo. Que sua passagem seja em paz. Fique com a certeza de sua missão cumprida e ficaremos nós aqui na missão de fortalecer sua luz para todo o sempre", escreveu.

A atriz Lilia Cabral avaliou como "será muito difícil viver sem ela": "Minha grande inspiração, meu grande porto seguro. Sua biografia é fundamental, minha musa. Vou chorar muito hoje, de todas as lembranças dos anos regados por suas composições. Vou chorar e mesmo a distância, vou me despedir de quem eu sempre achei, que esse dia não chegaria, mas chegou! Como eu amo Rita Lee".





"Eu te amo. Obrigada, obrigada. Toda a minha vida, você nela. Obrigada", declarou a atriz Marisa Orth. O artista Lúcio Mauro Filho ainda expôs que foi "formado por Rita Lee": "Não dá para colocar em palavras o tamanho dessa figura para a cultura nacional, mundial, interplanetária. Só posso agradecer por ter vivido seu tempo, por cada disco, cada show, cada especial de TV, clipe, camiseta. Rita Lee é um fenômeno e sempre será".















A cantora Adriana Calcanhotto citou a importância de Rita Lee para a vida dela. "É uma perda inacreditável, um buraco. É difícil falar qualquer coisa nesse momento, estou trêmula. É muito triste um mundo sem a Rita", disse ao "Globonews". "Tristeza gigante, do tamanho do amor pela Rita", comentou a cantora Maria Gadú nas redes.





A apresentadora Adriane Galisteu compartilhou uma foto com Lee e Preta Gil e relatou: "Dá para sentir como era estar com ela. Put* falta você vai fazer, mas vou seguir te ouvindo alto e aplaudindo sempre. O Rock nunca precisou de culhões, o Rock sempre foi você".

Preta também compartilhou uma homenagem à Rita: "As palavras me faltam agora. Tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente. Me veio uma paz com a notícia de sua partida, você viveu intensamente uma vida linda que transformou a história desse país".













+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.