Reprodução/ Instagram Rita Lee com filhos e marido Roberto de Carvalho

Nesta terça-feira (9), foi anunciada a morte da cantora Rita Lee aos 75 anos . O ícone da música brasileira deixa o marido Roberto de Carvalho, e três filhos: Beto, Antônio e João, que se emocionaram ao falar da mãe.

João comentou o comunicado da morte de Rita Lee no Instagram e se mostrou devastado. "Estou sem chão. Arrasado. Devastado. Coração partido. Te amo pra sempre", disse o filho da cantora.

Ele ainda fez um post para a mãe e postou vídeos com ela. "Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo (...) A admiração que eu tenho por você é infinita. Sempre foi. Que honra e privilégio ser seu filho. Que honra e privilégio ter sido educado por você. Receber seus valores. (...) Não consigo escrever mais do que isso, no momento. Estou sem chão, arrasado, devastado. Mas, ainda tenho muito o que contar. Muitas histórias, muitos vídeos e muitas fotos. Vou colocando aos poucos", escreveu ele na legenda.





Beto Lee também lamentou a morte da mãe no Instagram: "Te amo para sempre. Um grande pedaço de mim morreu hoje".





O motivo da morte não foi revelado, mas a cantora lutava contra um câncer no pulmão desde 2021.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



O velório acontece nesta quarta-feira (10), no Planetário do Parque do Ibirapuera, e será aberto ao público. A cerimônia acontece das 10h às 17h.