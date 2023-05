Reprodução/Instagram Rita Lee morreu aos 75 anos





Rita Lee morreu na noite desta segunda-feira (8), aos 75 anos . O corpo da cantora será velado na capital de São Paulo, nesta quarta-feira (10), em uma cerimônia aberta ao público.

"O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque do Ibirapuera, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e amor de todos", diz a nota publicada pelo marido de Rita, o músico Roberto de Carvalho.

















Rita Lee descobriu um câncer de pulmão em maio de 2021 e passou por sessões de imuno e radioterapia na lutra contra o tumor. O tratamento teve êxito e, em abril de 2022, a cantora anunciou que estava curada da doença, após alcançar o estado de remissão.





Com os 75 anos recém-celebrados em 31 de dezembro de 2022, a artista não sinalizou problemas de saúde nas redes sociais recentemente. Em fevereiro, ainda apareceu em um registro raro no perfil do companheiro .

