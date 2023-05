Reprodução/Instagram - 09.05.2023 Mel Maia ganhou bolsa grifada de presente do namorado, MC Daniel





Mel Maia foi presenteada com uma bolsa de grife pelo namorado, MC Daniel. O cantor compartilhou a reação da namorada com o acessório da Gucci, avaliado em cerca de R$ 5,7 mil. A ação do funkeiro acontece após ele ter emocionado a atriz com um "presente barato" na festa de aniversário da companheira.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"E aí, amor, gostou? Deu uma roncada, hein, amor? Ganhou uma bolsa da Gucci, Pandora, um Playstation 5, um iPhone 14", disse Daniel, nos stories do Instagram, se referindo a outros presentes que Mel ganhou ao completar 19 anos. O funkeiro ainda disse estar "duro" e na busca por "contratantes" após o novo presente de grife que deu à namorada.





Vale lembrar que o item "barato" dado por MC Daniel foi um álbum de fotos dos momentos deles juntos, que se diferenciou de outros presentes com valores altos que o artista já deu para a atriz de "Vai na Fé". "Dou milhares de presentes para ela que tem valor em dinheiro, esse [álbum] foi barato e de coração. O que ela se emocionou e mais gostou desde quando começamos a namorar", declarou o funkeiro.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Meu pai me disse um dia que eu ia ter muito dinheiro, e que quando encontrasse a mulher da minha vida ela iria dar valor nas minhas atitudes mais simples. Hoje você está no céu e tudo o que me dizia está acontecendo", complementou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.