MC Daniel dá presente simples para Mel Maia e conta previsão do pai

No último domingo (7), Mel Maia comemorou o aniversário de 19 anos de idade com uma festa na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mc Daniel, namorado dela, esteve na celebração e mostrou a reação da namorado ao presente dele. O funkeiro disse que a atriz se emocionou com a simplicidade do mimo.

MC Daniel deu um albúm de fotos para Mel Maia. "Dou milhares de presentes para ela que tem valor em dinheiro, esse foi barato e de coração. O que ela se emocionou e mais gostou desde quando começamos a namorar", iniciou ele, que já presenteou a atriz com diversos objetos caros, como jóias e bolsa de grife.



Em seguida, o funkeiro contou sobre uma previsão do pai dele sobre o futuro relacionamento do filho: "Meu pai me disse um dia que eu ia ter muito dinheiro, e que quando encontrasse a mulher da minha vida ela iria dar valor nas minhas atitudes mais simples. Hoje você está no céu e tudo o que me dizia está acontecendo".

