Reprodução/ Instagram Mãe de Viih Tube celebra um mês de Lua com vídeo inédito da bebê

Nesta terça-feira (9), Lua Di Felice, filha de Viih Tube e de Eliezer, completa um mês de vida. A mãe da youtuber, Viviane Tube, celebrou a data com um vídeo com momentos inéditos da bebê.

"Hoje a nossa bonequinha faz 1 mês ! Que delicia de bebê, veio pra trazer muita alegria a toda nossa família!! Te amo muito minha princesa! Nesse vídeo ela com 6 dias e com 15 dias!", disse Viviane.

Viih Tube comentou a publicação com emojis de coração e choro.