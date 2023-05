Reprodução/ Globo 'Terra e Paixão': Susana Vieira viraliza após piada de 'p** pequeno'

Na última segunda-feira (8), estreou a nova novela das 21h "Terra e Paixão" e uma personagem já chamou atenção. Cândida, interpretada por Susana Vieira, viralizou após uma piada curiosa.

Leia também Cantor Falcão Vaqueiro tem perna amputada após grave acidente de moto

A persoangem é dona de um bar e aceitou o pedido de Caio (Cauã Reymond) para esconder Aline (Barbara Reis) e João (Matheus Assis) em casa depois que Samuel (Ítalo Martins) foi asssasinado.

Mas os capangas de Antônio La Selva (Tony Ramos) vão à casa de Cândida à procura de Aline e João. Ela, então, dá em cima do capanga Ramiro (Amaury Lorenzo) para que eles desistam da procura dos dois.

"Ocê, por exemplo, pensa bem, você não precisa se preocupar com a minha idade. Pode tapar a minha cara e apagar a luz que não vai errar". disse Cândida "Que conversa é essa, virou veia tarada agora, é?", repreendeu Ramiro. "Me lembro de ocê, Ramiro. Lembro de ocê muito bem quando veio ter comigo a primeira vez. Era a primeira vez, era um menino. Ocê não ligou que eu não era tão novinha assim, ocê até gostou porque queria se exibir para os seus amigos", respondeu a dona do bar. Ele, então, ironizou: "Mas ocê já era uma véia e eu era só um moleque, um galinho levantando a crista".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Cândida, então, faz a piada: "Pena que não era tão grande quanto eu imaginava". E debochou: "Vai, galinho".





A web repercutiu a cena:

só essa cena da suzana vieira já é mais memorável que travessia inteira #TerraEPaixao pic.twitter.com/uvLdHg87kx — aly (@stranwberryes) May 9, 2023





Cândida servindo uma LINGUICINHA depois de espantar o capanga dizendo que ele tinha pau pequeno. A mente do Walcyr precisa ser estudada. #terraepaixão — jupa (@whoisjupa) May 9, 2023





"Pena que não era tão grande quanto eu imaginava..." COMO, como pode a cândida ser tão divaa #TerraEPaixão pic.twitter.com/soEpRiNDKB — bella grimaldi (@aboutbrz) May 9, 2023