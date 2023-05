Reprodução/Instagram - 08.05.2023 Gustavo Marsengo e Laís Caldas celebraram aniversário de namoro em viagem romântica





Gustavo Marsengo surpreendeu Laís Caldas com uma viagem para celebrar o aniversário de um ano de namoro. Os dois iniciaram o romance no "BBB 22" e nesta segunda-feira (8), completam um ano desde o pedido que oficializou o relacionamento.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Laís contou que Gustavo pediu para ela arrumar as malas, mas não contou o destino. A influenciadora mostrou que chegou a uma cabana em meio à natureza, onde foi recebida com um buquê, balões de coração, champanhe e um caminho de rosas até a cama.





"A pessoa liga ontem para mim e fala: 'arruma a malinha que vamos ali' [...] Olha o tanto de coisas, parece que vamos ficar um mês fora. Olha a surpresa que ele preparou para mim. Fazemos um ano do pedido oficial", disse Caldas, nos stories do Instagram.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

O casal ainda curtiu uma banheira e o ex-brother preparou um churrasco com frutos do mar e legumes para a namorada.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.