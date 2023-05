Reprodução/Instagram/Globo - 08.05.2023 Filha de Palmirinha, Sandra se emocionou ao falar da mãe





Palmirinha morreu neste domingo (7) , após passar quase um mês internada em um hospital para tratar problemas renais crônicos. Sandra, uma das três filhas da cozinheira, se emocionou ao falar da luta da mãe com as questões de saúde.

"Ela estava vivendo plenamente, viveu plenamente e não acreditava que um dia pudesse acontecer isso. Estava lutando muito, pedia para sair do hospital", disse Sandra ao "Encontro com Patrícia Poeta" desta segunda-feira (8), durante o velório no Cemitério do Morumby, em São Paulo.





A filha de Palmirinha também expôs o desejo da apresentadora em morar sozinha aos 90 anos. "Fiquei preocupada porque ela morou comigo por oito anos, mas sempre pediu: 'Quero meu cantinho' [...] Com 90 anos, quem sou eu para dizer não para ela?", relembrou.

Sandra contou que Palmirinha passou a morar em um prédio em frente ao dela, com uma equipe médica, e ela a visitava todos os dias. "É muita gratidão. Tudo que sou, tudo que passei para meus filhos e netos, ela que me ensinou. Ela que me ensinou caminhar, que me ensinou humildade, essa palavra fazia parte do cotidiano dela", declarou.

Palmirinha será velada ao longo desta segunda-feira (8) no cemitério da Zona Sul de São Paulo. A cerimônia será aberta ao público entre as 11h e 13h, já sepultamento será reservado a família e amigos.

