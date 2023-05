Reprodução/Instagram - 08.05.2023 Influenciadora Flávia Big Big morreu aos 26 anos





A influenciadora Flávia Big Big morreu aos 26 anos, após lutar contra um câncer. A influencer estava internada em um hospital em Natal, no Rio Grande do Norte, e a morte foi confirmada pela instituição e familiares nesta segunda-feira (8).

Flávia estava intubada desde 14 de abril, no Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN. Ela descobriu um câncer em março e a intubação ocorreu após passar por um procedimento cirúrgico no coração, uma drenagem no pericárdio.





Além da luta contra o câncer, a influenciadora também foi diagnosticada com anemia e problemas pulmonares. No Instagram, Flávia contou que a internação aconteceu após ter passado por outro hospital e ainda recebeu apoio de celebridades como Pabllo Vittar e MC Rita.

Flávia Big Big é de Natal e apresentava mais de 250 mil seguidores no Instagram. As publicações da influencer trans traziam conteúdos engraçados e viraram memes nas redes sociais.



