Ana Maria Braga dedicou o "Mais Você" desta segunda-feira (8) para Palmirinha, que morreu no último domingo (7) após enfrentar problemas renais crônicos. Além da emoção ao conversar com as filhas da apresentadora no velório , a apresentadora também caiu na risada ao comentar a "safadeza" da cozinheira.

A declaração aconteceu enquanto Tânia, Nancy e Sandra, filhas de Palmirinha, falavam com o repórter Mateus Luz no Cemitério do Morumby, em São Paulo. Ana Maria não esteve presente na cerimônia, mas fez questão de elogiar a colega, rasgando elogios a apresentadora quem deu o apelido.





"A gente se falava bastante, ela sempre foi muito forte. Amo a Palmirinha do fundo do meu coração e tenho uma admiração imensa por tudo o que ela foi e é. E o carinho que ela sempre teve por vocês, sempre falou de vocês. Família para ela era tudo. Vocês têm um legado só de orgulho, dessa mulherzinha pequeninha que é um mulherão. 1,50m de pura safadeza, porque ela era muito safada, muito engraçada", disse Braga, entre risadas.

O repórter se surpreendeu com a fala e disse entre risos: "Calma, Ana. Edita, Ana. Não vamos contar tudo". "Mas é verdade, na safadeza boa, a safadeza da vida", rebateu a apresentadora. Já Sandra aproveitou o comentário para citar um romance da mãe que recebeu o apoio de Ana Maria Braga.

"Lembra do Oswaldo? Você queria procurar para ela se casar com ele, ela já estava viúva. Ela gostava da ideia. Grande amor da vida dela", disse a filha da cozinheira, enquanto a comandante do "Mais Você" explicava que queria ver Palmirinha se casando novamente.





