Nesta segunda-feira (8), Ana Maria Braga se emocionou ao relembrar momentos que viveu com Palmirinha, que morreu no último domingo (7), e ao conversar com as filhas dela. A apresentadora da Globo ficou muito próxima da cozinheira depois das duas trabalharem juntas por 5 anos no "Note Anote", programa da Ana que era exibido na Record TV.

Ana Maria convidou a apresentadora para trabalhar com ela no programa de culinária, o que abriu portas para que Palmirinha ganhasse o próprio programa na TV Gazeta. "Tive uma sorte danada de ter notado o talento dela, talento muito especial, no 'Note e Anote'. A chamei para vir trabalhar no meu time, desde o primeiro dia, comecei a chamar ela assim e virou Palmirinha. A gente se falava muito nessa época, a gente brincou muito na época do 'Note a Anote'. Eu aprendi muito com ela, ela aprendeu muito com a gente", relembrou a apresnetadora global em uma entrevista com as filhas de Palmirinha, Tânia, Nancy e Sandra.

Tânia, então, afirmou que a mãe, que tinha 91 anos, foi em paz pois estava sofrendo bastante com os problemas renais." E esse carinho dos amiguinhos, amiguinhas fez a gente criar uma força que a gente não tinha, porque quem dava força pra gente era ela", completou a filha de Palmirinha.

Em seguida, ela agradeceu Ana Maria Braga pelo carinho com a apresentadora e disse: "Nesses últimos dias, o único momento que ela abria um sorriso, era na hora do seu programa". Sandra também deixou um recado para a parceira de Louro José: "Sou muito grata por você Ana, por tudo que vc fez e continuou fazendo para ela. Toda o crescimento dela, veio por meio de você, pela chance que você deu a ela no 'Note Anote".

Você sabia que a @ANAMARIABRAGA quem começou a chamar a Palmirinha assim? ✨ #Encontro pic.twitter.com/4m4vSVVNKG — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 8, 2023

Ana Maria, então, se emociou ao responder as meninas: "A gente se falava bastante. E ela sempre foi muito forte. Eu amo muito ela e tenho uma admiração imensa por tudo o que ela foi e o que ela é. Família para ela era tudo. Vocês têm um legado só de orgulho, dessa mulherzinha pequenininha que era um mulherão".

