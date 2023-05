Reprodução/Instagram 06.05.2023 O humorista Eraldo Fontiny interpretava a personagem Lili

Eraldo Fontiny, o humorista que interpretava a personagem Lili em "A Praça é Nossa", morreu neste sábado (6), aos 41 anos, de acordo com um post publicado pela rádio Rede 98 onde ele trabalhava. A causa da morte não foi informada pela nota oficial do veículo que deixou apenas um texto de pesar pela perda do profissional.

"É com profundo pesar que informamos o falecimento do artista, colega, amigo e irmão Eraldo Fontiny. Com sua partida, perdemos não apenas um talento inigualável, mas um ser humano maravilhoso que levou alegria, amor e carinho para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", dizia o começo do texto.

O artista interpretava vários personagens em seu programa de rádio e a emissora teceu vários elogios a Eraldo que era "um artista raro, precioso e único, que tocou profundamente a vida de sua audiência e deixou um legado inestimável para a cultura do nosso país".

"Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações e em toda a comunidade artística."

O também humorista Carioca prestou uma homenagem ao colega e publicou um comentário lamentando a morte de Eraldo.

"Meu profundo sentimento… Um abraço à família nesse momento de dor. Um abraço aos amigos do Grafite. Que Deus o guie para a luz", escreveu.



Em seu último post, publicado no dia 29 de abril, ele fez um desabafo e disse que depois que a fama repentina passou, todas as pessoas se afastaram dele e que os convites para trabalho ficaram mais escassos. Também deixou o contato pessoal na rede social para que as pessoas pudessem chamá-lo para novos projetos.

"Muita gente se aproveitou de mim e elas sabem quem são. E quando não fiquei mais na mídia ou em foco todos se afastaram, poucos me convidaram para me apresentar junto com eles ou fazer novos projetos, principalmente aqui em BH. Mas eu acredito na lei do retorno. Se a gente deseja algo e acredita, o universo nos atende e os sonhos se realizam... como esse que tive e tenho com vocês."

Assista à participação de Eraldo em "A Praça é Nossa":