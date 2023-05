Reprodução/Instagram 06.05.2023 Jade Picon reflete sobre as críticas que sofreu durante a exibição da novela

Jade Picon está se sentindo aliviada depois de constatar que realizou um bom trabalho como Chiara na novela "Travessia" , que chegou ao fim nesta sexta-feira (5) na TV Globo . A atriz fez um desabafo com seus seguidores nos Stories neste sábado e falou que é uma sensação de grande alívio que seu personagem tenha chegado ao fim.



"Estou tão feliz. Acho que nem consigo dizer o quanto estou feliz com todos os elogios e todo o reconhecimento [que estou recebendo]. Ontem eu não estava nem acreditando", comentou. "Que bom que não desisti, que fiz o que fiz e esse é só o começo. Muito obrigada por tudo", continuou.

Ela aproveitou para dar um conselho para seus seguidores e disse para que eles não desistam de seus objetivos e que sejam fortes para enfrentar todos os tipos de crítica que podem chegar.

"Independentemente do ponto do processo que você estiver, vai ter gente falando mal. Teve um monte de comentário falando mal de mim e eu não li. Agora tem gente falando 'caraca, eu falei muito mal, mas agora tenho que admitir'. É isso. Não se deixe afetar pela opinião alheia. Sobre as críticas, absorva o que for de bom e, das pedras, faça um castelo porque, no final, esse sentimento que estou sentindo não tem preço. É a melhor coisa que eu poderia sentir", comentou.

Ela afirmou que, para conseguir cumprir seu papel na novela, deixou muitas datas importantes de lado, sempre pensando no seu trabalho.

"Não estou me vitimizando porque esse lugar não é meu, mas eu sei o quanto ele custou e o que me trouxe. Estou muito feliz", pontuou. "Fim de um ciclo maravilhoso".