Reprodução / RPC Fã do Foo Fighters deixa repórter sem graça ao comemorar prisão de Bolsonaro

Uma fã da banda Foo Fighters deixou um repórter do “Meio Dia Paraná” constrangido nesta quinta-feira (04). Durante uma matéria sobre a venda de ingressos para o show de rock em Curitiba, a entrevistada realizou uma manifestação política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro ao vivo.

“Hoje é um dia muito importante para o fã de Foo Fighters, porque teremos aí ingressos na mão e até o Bolsonaro preso”, declarou a moça.





O jornalista Murilo Souza ficou sem graça e se afastou da entrevistada, dando continuidade a reportagem como se nada tivesse acontecido. Em seguida, o apresentador do jornal, Roberson Januzzi, precisou fazer uma retratação:

“É importante destacar aqui que o jornalismo da RPC defende sempre o direito democrático à manifestação, mas a gente lembra também que há um espaço próprio para esse tipo de manifestação e esse espaço não é em meio a uma entrada ao vivo”, afirmou Januzzi.

Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sob investigação da Polícia Federal, sob suspeita de ter fraudado o próprio cartão de vacinação durante a pandemia de Covid-19.

A fã de Foo Fighters mandou essa ao vivo na Tv pic.twitter.com/zzY5RCBUqc — Nirvana Blew Boddah (@nirvana_boddah) May 4, 2023





