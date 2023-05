Reprodução/Instagram Thales Bretas fez homenagem a Paulo Gustavo após dois anos da morte





Thales Bretas usou as redes sociais para homenagear Paulo Gustavo nesta quinta-feira (4), data em que completam dois anos desde que o humorista morreu, vítima de complicações da covid-19. O dermatologista compartilhou um longo relato e fotos com o marido, refletindo sobre o "luto coletivo" e a "solidão" da vida com os filhos sem o companheiro.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Vou tentar ressignificar a data de hoje, que me pesa diariamente há dois anos, quando um vírus revirou o mundo e levou meu marido, pai dos meus filhos, para longe do nosso convívio diário. Ele foi um homem tão especial, que eu, nossa família e milhões de pessoas sofremos um luto coletivo", iniciou Thales, que teve os filhos Romeu e Gael com o Paulo.





"Sei que muitos sentem a falta dele todos os dias, e eu, sua ausência a cada minuto, tão forte como era a sua presença. A alegria virou silêncio. O companheirismo virou solidão. A responsabilidade de criar dois menininhos incríveis, antes compartilhada, ficou maior quando caiu só sobre os meus ombros. Tudo isso junto com um esvaziamento de tantos planos futuros. Um rascunho colorido e lindo, que escrevíamos juntos, voltou a ser uma folha em branco", complementou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Bretas citou a "gratidão" pelas experiências vividas com Gustavo e aconselhou pessoas que passam pelo luto: "Sigo rascunhando a minha folha em branco. E apesar de tantas adversidades, é preciso encontrar força e coragem para continuar vivendo, sonhando e se reinventando. É isso que desejo a todos que passam por situações parecidas com a minha: determinação para seguir com fé porque a vida nunca é 100% bela e nem 100% obscura".

"A vida oscila, mas importante é ter sempre uma história que vale a pena ser contada. Saudades são eternas; infinitas. Te amo para sempre, PG. Continue iluminando nossos caminhos", concluiu o relato na postagem, que reuniu comentários de apoio de diversas celebridades.

"Todo amor do mundo", escreveu a atriz Larissa Manoela. "Que lindo, meu amigo", comentou o ator Marcus Majella. "Que lindo, Thales. Você é admirável! Estamos com você", pontuou a atriz Mariana Xavier. "Texto mais lindo! A vida te fez ainda mais forte e resiliente, feliz de ter voc~e pertinho de mim nessa caminhada. Coração apertado, mas com uma gratidão enorme de ter vivido e convivido com a pessoa espetacular que ele foi e é! Te amo", declarou a atriz Monique Alfradique.







+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.