Reprodução/Instagram - 04.05.2023 MC Ryan SP foi internado em hospital da Bélgica





MC Ryan SP foi internado em um hospital na Bélgica após passar mal durante um show no país europeu. O cantor foi encaminhado para a UTI nesta quarta-feira (3) e informou que precisou cancelar apresentações da turnê internacional para se recuperar de um "resfriado muito forte".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Pelos stories do Instagram, o funkeiro apareceu deitado em um leito do hospital e explicou detalhes da internação. "No último show estava me sentindo mal. Fui para o hospital para ver o que estava acontecendo comigo, e os médicos já me encaminharam para a UTI”, afirmou.





O MC tranquilizou os seguidores e explicou que está "bem melhor", sendo que já deixou a Unidade de Terapia Intensiva. MC Ryan SP continua sob supervisão médica em um quarto do hospital e comentou que está na expectativa para receber alta nesta quinta-feira (4).

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Estou pensando muito na minha vida, e sabendo que dinheiro nenhum vale mais que a família e a saúde. Um dia estava feliz fazendo show e lotando casa na Europa, no outro estava no médico mal", refletiu em uma das publicações, compartilhando que também fez ligações de vídeo com um pastor.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.