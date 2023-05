Reprodução/Instagram Em São Paulo, Preta Gil inicia nova fase do tratamento contra o câncer

Nesta quarta-feira (3) Preta Gil deu início a uma nova fase no tratamento contra o câncer no intestino. Em São Paulo, a cantora usou as redes sociais para atualizar os seguidores.

No perfil do Instagram, a filha de Gilberto Gil publicou uma selfie de pijama e falou sobre a nova etapa.





"Pronta pra começar uma nova etapa no meu tratamento de cura! Com fé eu vou!", escreveu ela na legenda da publicação.

Recentemente, por meio de um vídeo, ela contou que viajou a São Paulo nesta semana para conhecer o médico-cirurgião responsável pelo seu caso e que deve começar a fazer sessões de rádio e quimioterapia oral nos próximos dias.





