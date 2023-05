Reprodução / Instagram Simony canta com grupo musical que ajuda pacientes com câncer

A cantora Simony, de 46 anos, vivenciou um momento emocionante nesta quarta-feira (3) enquanto está internada no HCor, hospital em São Paulo, para tratar um câncer de intestino.

A artista recebeu a visita do grupo musical Saracura, que tem o objetivo de levar alegria e esperança aos pacientes com câncer. Simony já havia encontrado o grupo em uma internação anterior e ficou encantada com a experiência.





Durante a visita, a cantora destacou a importância da música em momentos difíceis como este, e não deixou de aproveitar a oportunidade para soltar a voz com a dupla de mulheres do grupo.

“Quem canta seus males espanta! Essas lindas trazem a música aqui no hospital pra nós nesse momento tão difícil doloroso, sim sabemos que é, eu resolvi passar assim, confiante em paz acreditando em Deus porque ele é bom o tempo todo.”, disse a cantora pelo Instagram

Elas cantaram "É tão lindo", música que fez parte do repertório do grupo A Turma do Balão Mágico, responsável por revelar a carreira de Simony, além de outros sucessos da música popular brasileira.





