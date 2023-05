Reprodução/Instagram Jamie Foxx surge pela primeira vez na web após internação

Jamie Foxx apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (3) para agradecer aos fãs e admiradores pelas mensagens positivas para a sua recuperação. O ator está internado desde o dia 12 de abril.

Foxx estava trabalhando no filme "Back in Action", do qual também é produtor, com Cameron Diaz e Glenn Close, quando precisou ser internado. Segundo o site TMZ, ele teve um "colapso absoluto".





"Agradeço todo o amor!!! Me sinto abençoado", escreveu ele em uma tela preta deixada no perfil do Instagram.

Mais cedo, de acordo com o TMZ, a família do astro estão pedindo orações aos fãs durante esse período delicado. O ator precisou ser substituído por um dublê no filme 'Back in Action'.





