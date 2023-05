Reprodução/Instagram Murilo Benício e Cecília estão namorando





Murilo Benício e Cecilia Malan mantêm o relacionamento discreto após oficializar o namoro no final de 2022. Com poucas menções ao romance nas redes sociais, o casal posou em uma foto rara durante um jantar com o ator Tarcísio Filho.



Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio, compartilhou os cliques do jantar com o ator e a jornalista. Murilo e Cecilia aparecem sorridentes ao redor de uma mesa em um restaurante de Londres, na Inglaterra, onde Malan trabalha como correspondente internacional nos jornais da Globo.





"Sou muito fã dela, amo o trabalho. Linda, trabalho lindo, voz linda, tudo lindo [risos]. E o Murilo é uma figuraça. Baita casal, baita jantar. Cecilia, obrigada. Murilo, te adorei. Tarcísio, meu amo, sem palavras para agradecer a noite ótima", escreveu Mocita na publicação do Instagram.

A postagem ainda reuniu elogios de internautas nos comentários. "Admiro o talento dos dois", escreveu um internauta. "Sensacional vocês terem encontrado com o Murilo Benício e a Cissa Malan, ótima jornalista, aí em Londres. Que máximo", disse outro. "Que lindos. Deve ter sido incrível esse encontro", afirmou mais um.





