Reprodução/Instagram - 04.05.2023 Giulia Benite e Sophia Valverde interpretam Mônica em adaptações dos quadrinhos de Mauricio de Sousa





"Turma da Mônica Jovem" ganhará um filme com um elenco diferente das adaptações originais dos quadrinhos de Mauricio de Sousa, com Sophia Valverde dando vida à protagonista. Giulia Benite, que interpretou Mônica nos primeiros projetos audiovisuais da franquia, reagiu à nova escalação para a produção e comentou as críticas aos novos atores.



"Grande parte do público ficou muito revoltado porque nós não vamos fazer o 'Turma da Mônica Jovem'. De certa forma eu entendo, porque a gente deu personalidade para os personagens, tiramos eles dos quadrinhos. É como se eles estivessem acostumados com uma coisa e agora eles têm que acostumar com algo completamente diferente", disse ao podcast "Falando de Nada".





Apesar de compreender a reação do público, a atriz de 14 anos lamentou os ataques que os novos atores de "Turma da Mônica" recebem nas redes sociais. "Tem o lado do hate também, que não acho que deveria estar sendo dessa forma. Entendo por um lado, mas não entendo pelo outro. As pessoas julgam os atores, mas a gente não sabe como está sendo por trás, como eles estão sendo dirigidos", pontuou.





Sobre a própria experiência interpretando Mônica, Giulia avaliou como teve "muita liberdade de Maurício de Sousa" para criar a própria personagem. "Criei uma Mônica com a personalidade forte, mas com um jeitinho doce. Isso veio de mim, sou muito assim. Mas não sabemos como está agora", ponderou.

"Às vezes julgam a Mônica por não estar atuando do jeito que atuei, mas a gente não sabe se ela está sendo dirigida para ser igual a mim. Às vezes, eles querem que a Mônica Jovem seja diferente, são histórias diferentes", complementou.





